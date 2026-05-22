Несмотря на биометрию в РФ количество «черных» кредиторов выросло на треть

На блокировку направлено более 1,3 тыс. интернет-ресурсов, среди которых 800 страниц в соцсетях. По словам экспертов, рост теневого сектора связан с введением обязательной биометрии для микрофинансовых организаций. В результате легальные игроки оказались не готовы внедрить технологию, а их клиенты после отказов уходят к нелегалам.

Основные препятствия — низкая наполненность базы ЕБС, слабая осведомленность рсосиян и высокая стоимость интеграции. По оценкам экспертов, до 15% клиентской базы МФО может уйти к нелегалам. Специалисты предупреждают: пока о нововведении знают лишь малая часть клиентов, а доступность легальных займов снижается, «черный» рынок будет сохранять привлекательность.

