Несмотря на биометрию в РФ количество «черных» кредиторов выросло на треть
За первый квартал 2026 года Центробанк России выявил на 36% больше нелегальных кредиторов, чем кварталом ранее, сообщают «Известия».
На блокировку направлено более 1,3 тыс. интернет-ресурсов, среди которых 800 страниц в соцсетях. По словам экспертов, рост теневого сектора связан с введением обязательной биометрии для микрофинансовых организаций. В результате легальные игроки оказались не готовы внедрить технологию, а их клиенты после отказов уходят к нелегалам.
Основные препятствия — низкая наполненность базы ЕБС, слабая осведомленность рсосиян и высокая стоимость интеграции. По оценкам экспертов, до 15% клиентской базы МФО может уйти к нелегалам. Специалисты предупреждают: пока о нововведении знают лишь малая часть клиентов, а доступность легальных займов снижается, «черный» рынок будет сохранять привлекательность.
Ранее стало известно, что МФО предлагают россиянам вместе с займами расклады таро и гороскопы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
