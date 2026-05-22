Рябков: Бизнес США сохраняет интерес к присутствию на российском рынке
Бизнес США сохраняет интерес к присутствию на рынке России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя главы МИД РФ России Сергея Рябкова.
По его словам, американские бизнесмены ждут, когда смогут вернуться. Дипломат указал, что реализация потенциала торгово-экономических отношений между двумя странами возможна только при наличии у Вашингтона политической воли к устранению масштабных односторонних ограничительных барьеров, наложенных на сотрудничество с Москвой.
Пока Россия вынуждена искать дополнительные защищенные пути развития финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов с дружественными и государствами.
Ранее Рябков заявил, что нормализация отношений России и США потребует немало времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
