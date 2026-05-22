Рябков: Бизнес США сохраняет интерес к присутствию на российском рынке

Бизнес США сохраняет интерес к присутствию на рынке России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя главы МИД РФ России Сергея Рябкова.

Рябков: Отказ США от моратория на ядерные испытания может вызвать эффект домино

По его словам, американские бизнесмены ждут, когда смогут вернуться. Дипломат указал, что реализация потенциала торгово-экономических отношений между двумя странами возможна только при наличии у Вашингтона политической воли к устранению масштабных односторонних ограничительных барьеров, наложенных на сотрудничество с Москвой.

Пока Россия вынуждена искать дополнительные защищенные пути развития финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов с дружественными и государствами.

Ранее Рябков заявил, что нормализация отношений России и США потребует немало времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:БизнесСШАРоссияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры