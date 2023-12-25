Трех сотрудников телеканала «Волгоград 24» уволили после частной вечеринки
Три сотрудника государственного телеканала «Волгоград 24» лишились работы после участия в костюмированной вечеринке, сообщил вещатель в своем Telegram-канале.
Появившиеся в соцсетях фотографии с вечеринки вызвали общественный резонанс. Телеканал счел наряды сотрудников нарушающими этику компании.
В частности, одна из участниц появилась на вечеринке в образе монахини с крестом за поясом.
На телеканале заявили, что внешний вид сотрудников не соответствует образу работника государственной телерадиокомпании. Руководство ГТРК «Волгоград» сочло их участие в вечеринке «необдуманной выходкой».
Уволены одна телеведущая и двое продюсеров. Заместитель директора по телевидению и радио получил строгий выговор.
В Московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря прошла скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Позже она извинилась и пообещала, что отправит вырученные от мероприятия средства на благотворительность, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru