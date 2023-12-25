Трех сотрудников телеканала «Волгоград 24» уволили после частной вечеринки

Появившиеся в соцсетях фотографии с вечеринки вызвали общественный резонанс. Телеканал счел наряды сотрудников нарушающими этику компании.

В частности, одна из участниц появилась на вечеринке в образе монахини с крестом за поясом.

На телеканале заявили, что внешний вид сотрудников не соответствует образу работника государственной телерадиокомпании. Руководство ГТРК «Волгоград» сочло их участие в вечеринке «необдуманной выходкой».

Уволены одна телеведущая и двое продюсеров. Заместитель директора по телевидению и радио получил строгий выговор.

В Московском клубе «Мутабор» в ночь на 21 декабря прошла скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Позже она извинилась и пообещала, что отправит вырученные от мероприятия средства на благотворительность, передает «Радиоточка НСН».

