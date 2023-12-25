Суд арестовал участника ещё одной «голой вечеринки» в Москве

Участник ещё одной «голой вечеринки» в российской столице арестован в административном порядке на 15 суток. Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Лефортовский районный суд Москвы признал Андрея Журавлёва виновным в совершении мелкого хулиганства, которое было сопряжёно с неповиновением законному требованию представителя власти.

Всего было задержано более 30 участников данной массовой оргии в сауне торгового центра «Фэвори» на Волгоградском проспекте. Как сообщает SHOT, местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов из-за шума, который создавали участники.

Сотрудники полиции обнаружили в сауне 17 коробок с алкоголем, а также большую группу голых людей обоего пола. В отношении 10 задержанных, среди которых мужчины и женщины в возрасте от 21 до 48 лет, составили протоколы по статье о мелком хулиганстве.