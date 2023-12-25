Суд арестовал участника ещё одной «голой вечеринки» в Москве

Участник ещё одной «голой вечеринки» в российской столице арестован в административном порядке на 15 суток. Об этом информирует пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Лефортовский районный суд Москвы признал Андрея Журавлёва виновным в совершении мелкого хулиганства, которое было сопряжёно с неповиновением законному требованию представителя власти.

Всего было задержано более 30 участников данной массовой оргии в сауне торгового центра «Фэвори» на Волгоградском проспекте. Как сообщает SHOT, местные жители вызвали сотрудников правоохранительных органов из-за шума, который создавали участники.

Сотрудники полиции обнаружили в сауне 17 коробок с алкоголем, а также большую группу голых людей обоего пола. В отношении 10 задержанных, среди которых мужчины и женщины в возрасте от 21 до 48 лет, составили протоколы по статье о мелком хулиганстве.

Эксгибиционизм или акция «пятой колонны»? Ивлеева и участники извиняются за «голую» вечеринку

В конце прошлой недели на 15 суток был арестован участник скандальной «голой вечеринки» блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой рэпер Николай Васильев (Vacio), его также оштрафовали на 200 тысяч рублей. Мероприятие, попавшее в поле зрения правоохранителей, состоялось в московском клубе Mutabor 20 декабря. В ночь на 22 декабря проходил второй день пати.

После отрицательной реакции общественности участники «голой вечеринки» принялись оправдываться и извиняться. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первым это сделал Джиган, затем извинилась сама Ивлеева. А Филипп Киркоров оправдывался лично перед официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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