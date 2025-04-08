Цена нефти Brent впервые с 2021 года опустилась ниже 62 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжили снижаться, ускорив падение до 3-3,5%. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 62 долларов.

По данным торгов на 22:17 по московскому времени, цена июньских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 3,41%, составив 62,02 доллара за баррель.