Цена нефти Brent впервые с 2021 года опустилась ниже 62 долларов за баррель

Мировые цены на нефть продолжили снижаться, ускорив падение до 3-3,5%. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 62 долларов.

По данным торгов на 22:17 по московскому времени, цена июньских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 3,41%, составив 62,02 доллара за баррель.

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $63 впервые с апреля 2021 года

Ранее цена опускалась ниже 62 долларов, что является минимальным уровнем с 7 апреля 2021 года.

Майские фьючерсы на нефть марки WTI также показали снижение, упав на 3,49%, до 58,57 доллара за баррель, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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