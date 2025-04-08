Цена нефти Brent впервые с 2021 года опустилась ниже 62 долларов за баррель
8 апреля 202522:36
Мировые цены на нефть продолжили снижаться, ускорив падение до 3-3,5%. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 62 долларов.
По данным торгов на 22:17 по московскому времени, цена июньских фьючерсов на нефть Brent уменьшилась на 3,41%, составив 62,02 доллара за баррель.
Ранее цена опускалась ниже 62 долларов, что является минимальным уровнем с 7 апреля 2021 года.
Майские фьючерсы на нефть марки WTI также показали снижение, упав на 3,49%, до 58,57 доллара за баррель, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru