Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить оружие на Украине
Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания. Об этом сообщает Newsweek.
Согласно документам, поданным в суд штата Флорида, Раут вел переписку через защищенный мессенджер с человеком, который, как он полагал, имел доступ к военному арсеналу. Раут попросил у собеседника предоставить ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger, заявив, что Трамп является «неблагоприятным для Украины».
Инцидент стал частью двух покушений на президента. Первая попытка произошла 13 июля 2024 года в Пенсильвании, где Трамп был ранен в ухо, а один зритель погиб, ещё двое получили ранения. Подозреваемый, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован Секретной службой США.
Вторая попытка покушения произошла 15 сентября возле гольф-клуба Трампа во Флориде. Раут, который был одержим конфликтом на Украине, также неоднократно пытался присоединиться к вооруженным силам Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru