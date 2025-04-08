Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить оружие на Украине

Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания. Об этом сообщает Newsweek.

Согласно документам, поданным в суд штата Флорида, Раут вел переписку через защищенный мессенджер с человеком, который, как он полагал, имел доступ к военному арсеналу. Раут попросил у собеседника предоставить ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger, заявив, что Трамп является «неблагоприятным для Украины».

Трамп поручил предоставить данные о покушавшихся на его жизнь

Инцидент стал частью двух покушений на президента. Первая попытка произошла 13 июля 2024 года в Пенсильвании, где Трамп был ранен в ухо, а один зритель погиб, ещё двое получили ранения. Подозреваемый, 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован Секретной службой США.

Вторая попытка покушения произошла 15 сентября возле гольф-клуба Трампа во Флориде. Раут, который был одержим конфликтом на Украине, также неоднократно пытался присоединиться к вооруженным силам Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампПокушение

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