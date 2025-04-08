Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить оружие на Украине

Райан Уэсли Раут, обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа, пытался приобрести оружие на Украине за месяц до своего задержания. Об этом сообщает Newsweek.

Согласно документам, поданным в суд штата Флорида, Раут вел переписку через защищенный мессенджер с человеком, который, как он полагал, имел доступ к военному арсеналу. Раут попросил у собеседника предоставить ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или зенитную ракету Stinger, заявив, что Трамп является «неблагоприятным для Украины».