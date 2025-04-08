Госдеп США отказался комментировать переговоры с Украиной в Вашингтоне
Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга во вторник отказалась обсуждать возможные переговоры между США и Украиной, запланированные на эту неделю в Вашингтоне.
На вопрос о состоящихся переговорах Брюс заявила, что не может комментировать обсуждения, касающиеся России и Украины.
Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что украинская делегация прибудет в Вашингтон для переговоров о сделке, связанной с ресурсами, с 11 по 12 апреля.
Согласно украинским СМИ, новый проект соглашения предполагает возврат средств за всю помощь, оказанную Украине, что может затронуть суверенитет Киева и противоречить планам Украины о вступлении в ЕС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru