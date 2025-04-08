Госдеп США отказался комментировать переговоры с Украиной в Вашингтоне

Представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс в ходе брифинга во вторник отказалась обсуждать возможные переговоры между США и Украиной, запланированные на эту неделю в Вашингтоне.

На вопрос о состоящихся переговорах Брюс заявила, что не может комментировать обсуждения, касающиеся России и Украины.