Трех бывших следователей СК арестовали в Москве

По данным суда, подозреваемым — Рустаму Юсупову, Сергею Ромодановскому и Андрею Жирютину — вменяют организацию преступного сообщества, взятку, фальсификацию доказательств, незаконное задержание либо заключение под стражу, привлечение к ответственности заведомо невиновного или неправомерное возбуждение дела.

Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 января.

По данным из открытых источников, Юсупов руководил Хорошевским межрайонным следственным отделом Следкома, Ромодановский — следственным управлением по Северо-Западному административному округу, в свою очередь, Жирютин работал следователем.

Ранее Басманный суд арестовал до 2 января замминистра внутренних дел по Дагестану Руфата Исмаилова, подозреваемого в получении двух крупных взяток и превышении полномочий с применением насилия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

