Трех бывших следователей СК арестовали в Москве
Столичный Басманный суд арестовал трех бывших сотрудников Следственного комитета, которых подозревают в ряде должностных преступлений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.
По данным суда, подозреваемым — Рустаму Юсупову, Сергею Ромодановскому и Андрею Жирютину — вменяют организацию преступного сообщества, взятку, фальсификацию доказательств, незаконное задержание либо заключение под стражу, привлечение к ответственности заведомо невиновного или неправомерное возбуждение дела.
Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 января.
По данным из открытых источников, Юсупов руководил Хорошевским межрайонным следственным отделом Следкома, Ромодановский — следственным управлением по Северо-Западному административному округу, в свою очередь, Жирютин работал следователем.
Ранее Басманный суд арестовал до 2 января замминистра внутренних дел по Дагестану Руфата Исмаилова, подозреваемого в получении двух крупных взяток и превышении полномочий с применением насилия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru