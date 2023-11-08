Суд отправил под арест замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Столичный Басманный суд отправил под арест замминистра внутренних дел по Республике Дагестан, начальника следственного управления Руфата Исмаилова. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

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Под стражей Исмаилов пробудет до 2 января 2024 года. При этом защита фигуранта просила отпустить его под залог в размере пяти миллионов рублей.

Чиновника обвиняют в том, что он получил две крупные взятки и превысил должностные полномочия с применением насилия. Исмаилов не признал свою вину.

Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров были задержаны сотрудниками ФСБ 7 ноября. Силовики провели обыски в кабинетах задержанных и по месту их жительства, после чего полицейских этапировали на допрос из Махачкалы в Москву.

Ранее Кызылский городской суд отправил под стражу сроком на два месяца экс-министра лесного хозяйства и природопользования Тувы Темира Сарыг-Хаа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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