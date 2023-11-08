Суд отправил под арест замглавы МВД Дагестана Исмаилова

Под стражей Исмаилов пробудет до 2 января 2024 года. При этом защита фигуранта просила отпустить его под залог в размере пяти миллионов рублей.

Чиновника обвиняют в том, что он получил две крупные взятки и превысил должностные полномочия с применением насилия. Исмаилов не признал свою вину.

Исмаилов и его заместитель Далгат Абдулгапуров были задержаны сотрудниками ФСБ 7 ноября. Силовики провели обыски в кабинетах задержанных и по месту их жительства, после чего полицейских этапировали на допрос из Махачкалы в Москву.

Ранее Кызылский городской суд отправил под стражу сроком на два месяца экс-министра лесного хозяйства и природопользования Тувы Темира Сарыг-Хаа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

