Трех аниматоров уволили в Алуште за песню на Сердючки на украинском языке

Как отмечается, увольнение последовало после решения суда, который оштрафовал девушек на 15 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.

Поводом для наказания стали слова из повторяющегося припева песни «Ше не вмерла Украина.

Ранее суд заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к 8 годам колонии по делу о фейках об армии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

