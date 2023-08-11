Трех аниматоров уволили в Алуште за песню на Сердючки на украинском языке

Из аквапарка Алушты уволили троих девушек-аниматоров, танцевавших под песню Андрея Данилко (сценический псевдоним – Верка Сердючка), исполненную на украинском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Клишас раскритиковал авторов законопроекта о лишении гражданства за дискредитацию армии

Как отмечается, увольнение последовало после решения суда, который оштрафовал девушек на 15 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ.

Поводом для наказания стали слова из повторяющегося припева песни «Ше не вмерла Украина.

Ранее суд заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к 8 годам колонии по делу о фейках об армии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаШтрафКрымУвольнение

Горячие новости

Все новости

партнеры