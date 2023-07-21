Клишас раскритиковал авторов законопроекта о лишении гражданства за дискредитацию армии
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своём Telegram-канале напомнил, что, согласно Конституции РФ, гражданин России не может быть лишён своего гражданства.
Комментируя законопроект, предусматривающий лишение гражданства по рождению за дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму он указал, что его авторам следует задуматься - соответствуют ли они занимаемым должностям.
«Если федеральный политик, в том числе сенатор, вносит закон, который противоречит Конституции... то для такого политика это серьёзное основание задуматься, может ли он занимать свою должность», - написал Клишас.
Ранее группа сенаторов от Крыма, Севастополя и ЛYH Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас, с целью «повысить гарантии равенства граждан перед законом», внесли в Госдуму законопроект, который предполагает прекращение гражданства по рождению за совершение некоторых тяжких преступлений УК РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru