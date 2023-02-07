«Требуют, не оплачивая!»: Названы причины ухода учителей из школ

Накануне «Известия» сообщили, что спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году взлетел на 20% по сравнению с 2021 годом. При этом наиболее востребованной оказалась профессия учителя — на нее пришлось 30% всех предложений. Всеволод Луховицкий отметил, что молодые люди не могут заинтересоваться работой в учреждении, в котором постоянно меняются требования к работе.

«Во многих школах учителей по отдельным предметам просто не существует. Московские школы держатся в основном за счет того, что в них все больше работают люди, приезжающие из других регионов и рассчитывающие заработать. А в провинциальных школах старшее поколение постепенно уходит. Молодые ребята не могут заинтересоваться работой в учреждении, в котором постоянно меняются правила работы, требования к работе. Меняются правила игры, в которых чиновники от образования требуют всего и сразу, не оплачивая этого. Если 25 лет назад в школу могли прийти молодые люди, которые не думали о зарплате, но которым было интересно работать с детьми… То сейчас, при тех бесконечных требованиях, такие люди в школу не пойдут», - сказал Луховицкий.

Кроме того, он рассказал, что региональные управления образования и директора школ осознанно сокращали количество учителей в образовательных учреждениях, чтобы выполнить майские указы президента о зарплате. По словам Луховицкого, невозможно было увеличить зарплату учителям, при этом не увеличивая финансирование.