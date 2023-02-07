«Требуют, не оплачивая!»: Названы причины ухода учителей из школ
Во многих российских школах учителей по отдельным предметам просто не существует, отметил в эфире НСН член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Опытные учителя уходят из школ, а молодые специалисты с неохотой идут туда, потому что для преподавателей бесконечно повышают требования, но при этом платят мизерные зарплаты, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что спрос на специалистов в сфере образования в России в 2022 году взлетел на 20% по сравнению с 2021 годом. При этом наиболее востребованной оказалась профессия учителя — на нее пришлось 30% всех предложений. Всеволод Луховицкий отметил, что молодые люди не могут заинтересоваться работой в учреждении, в котором постоянно меняются требования к работе.
«Во многих школах учителей по отдельным предметам просто не существует. Московские школы держатся в основном за счет того, что в них все больше работают люди, приезжающие из других регионов и рассчитывающие заработать. А в провинциальных школах старшее поколение постепенно уходит. Молодые ребята не могут заинтересоваться работой в учреждении, в котором постоянно меняются правила работы, требования к работе. Меняются правила игры, в которых чиновники от образования требуют всего и сразу, не оплачивая этого. Если 25 лет назад в школу могли прийти молодые люди, которые не думали о зарплате, но которым было интересно работать с детьми… То сейчас, при тех бесконечных требованиях, такие люди в школу не пойдут», - сказал Луховицкий.
Кроме того, он рассказал, что региональные управления образования и директора школ осознанно сокращали количество учителей в образовательных учреждениях, чтобы выполнить майские указы президента о зарплате. По словам Луховицкого, невозможно было увеличить зарплату учителям, при этом не увеличивая финансирование.
«Если говорить о спросе на школьных учителей, то этот спрос сочетается со стремлением и сознательной политикой региональных управлений образования и директоров школ сокращать количество учителей, таким образом выполняя майские указы президента о зарплате. На протяжении уже десяти лет вся политика в области кадров заключалась в том, чтобы выполнить майские указы и при этом не увеличивать финансирование. Оно не было увеличено в регионах. Единственный вариант – это уменьшить количество учителей и увеличить нагрузку. Именно с этим и связано то, что по стране не хватает десятки тысяч учителей», - резюмировал Луховицкий.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН отмечал, что высокий спрос на учителей в России свидетельствует о сильной нехватке финансирования в образовании.
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