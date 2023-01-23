Победителю конкурса «Учитель года России» предложили выплачивать миллион рублей
Минпросвещения РФ предложило с 2023 года выплачивать один миллион рублей победителю конкурса «Учитель года России». Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
В документе также предлагается выплачивать по 500 тысяч рублей каждому из призёров конкурса.
Кроме того, предлагается выплачивать поощрение в размере 200 тысяч рублей победителям профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям».
Ранее Министерство просвещения объявило о завершении разработки обучающего курса по игре в лапту для школьников всех возрастных групп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru