Победителю конкурса «Учитель года России» предложили выплачивать миллион рублей

В документе также предлагается выплачивать по 500 тысяч рублей каждому из призёров конкурса.

Кроме того, предлагается выплачивать поощрение в размере 200 тысяч рублей победителям профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям».

Ранее Министерство просвещения объявило о завершении разработки обучающего курса по игре в лапту для школьников всех возрастных групп, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».