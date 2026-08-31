Афганистан предложил США доступ к минеральным ресурсам
Афганистан предлагает США доступ к своим минеральным ресурсам, пытаясь добиться разморозки активов и отмены санкций. Об этом заявил министр иностранных дел страны Амир Хан Муттаки, пишет Financial Times.
Глава МИД указал, что Афганистан приветствует инвестиции Соединенных Штатов в добычу полезных ископаемых, инфраструктуру, сельское хозяйство и торговлю. По словам министра, отношения между двумя странами следует оценивать не через «призму последних 20 лет войны, а скорее на основе будущего сотрудничества». Глава МИД подчеркнул, что экономическая политика Афганистана открыта.
По данным СМИ, страна располагает полезными ископаемыми почти на $1 трлн. В их числе крупные месторождения меди, железной руды, ниобия, золота, лития.
Ранее Афганистан заключил соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
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