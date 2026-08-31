А кто достоин? Кинотеатры не поняли, как помочь молодым режиссерам

Дебюты бывают очень достойными, и их стоит продвигать, но пока нет идей, как именно, заявила НСН Елена Хажинская.

Стартовать в мире кино очень сложно, поэтому начинающим режиссерам стоит оказать поддержку, но проблема в том, что тяжело выбрать какие-то конкретные картины, рассказала НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.

Государственная поддержка дебютного кино должна распространяться не только на производство фильмов, но и на их прокат, заявил народный артист РФ, режиссер Алексей Учитель. Его слова приводит ТАСС. Хажинская оценила такую возможность.

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«Идея хорошая, так как начинать очень тяжело — зрители и продюсеры знают известные фамилии, и с удовольствием идут на них. Дебютные фильмы тоже бывают очень достойными, например, в этом сезоне вышел “Коммерсант”. Можно вспомнить с десяток прекрасных стартов, которые было бы неплохо поддержать, но как дифференцировать огромное количество работ? Все делают дипломные картины, но как отобрать тех, кто достоин помощи? Я такую схему пока не могу придумать. К тому же, невозможно сказать, преуспеет фильм или нет — это зависит от весьма условных факторов, и даже ни один топовый артист или бюджет не могут сделать проект гарантированно кассовым», — сказала она.

Ранее Хажинская в беседе с НСН посчитала бессмысленным квотировать российское кино.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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