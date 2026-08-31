Стартовать в мире кино очень сложно, поэтому начинающим режиссерам стоит оказать поддержку, но проблема в том, что тяжело выбрать какие-то конкретные картины, рассказала НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.

Государственная поддержка дебютного кино должна распространяться не только на производство фильмов, но и на их прокат, заявил народный артист РФ, режиссер Алексей Учитель. Его слова приводит ТАСС. Хажинская оценила такую возможность.