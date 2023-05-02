«Требуйте возврат!»: Какую сумму можно вернуть после покупки «проблемного» авто

Столкнувшийся с ненадлежащим сервисом покупатель автомобиля может требовать возврат денег по цене новой машины вплоть до ее текущей стоимости, рассказал НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

Западные автоконцерны ограничили функционал своих приложений для российских пользователей, сообщают «Известия». Проблема коснулась, в частности, владельцев Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Теперь они не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива, а также обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы, подтвердили представители отрасли.