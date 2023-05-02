«Требуйте возврат!»: Какую сумму можно вернуть после покупки «проблемного» авто
Потребитель вправе претендовать на возврат средств в случае, если товар не соответствует заявленному качеству, напомнил НСН Олег Павлов.
Столкнувшийся с ненадлежащим сервисом покупатель автомобиля может требовать возврат денег по цене новой машины вплоть до ее текущей стоимости, рассказал НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
Западные автоконцерны ограничили функционал своих приложений для российских пользователей, сообщают «Известия». Проблема коснулась, в частности, владельцев Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault. Теперь они не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива, а также обновить программы, контролирующие работу мотора, ABS и тормозной системы, подтвердили представители отрасли.
«Нарушения в действиях есть, потому что Верховный суд достаточно давно разъяснил, что программное обеспечение является частью самого товара, и претензии к качеству программного обеспечения являются претензиями к качеству товара. И если мы сталкиваемся с тем, что сознательно ухудшается функционал этих товаров, то есть если они становятся не тем товаром, на который рассчитывал потребитель при оплате, то он имеет право требовать компенсацию убытков или устранение недостатков. А если они неустранимы, то можно даже требовать возврат оплаченной суммы», - сказал Павлов.
Он уточнил, что потребитель имеет право обращаться с претензией к новому собственнику в случае, если компания прекратила свою деятельность в России.
«Если компания еще не ликвидировалась, то можно обращаться к ней, потому что, как правило, за это отвечает компания-импортер. Если у компании появился новый собственник, можно обращаться к нему. При покупке таких активов нужно понимать, что покупаются не только производственные мощности, к компаниям переходит и ответственность перед потребителями», - отметил собеседник.
Сторонние приложения являются важным функционалом в повседневной жизни автомобилиста, и при невозможности полноценно пользоваться оплаченным товаром покупателю следует требовать возврат денежных средств.
«В некоторых случаях те функции, которых потребитель лишается, никак не восполнить. Сторонними приложениями или сигнализацией на некоторых машинах, например, нельзя сделать автозапуск, если его отключили на программном уровне. Или закрытие дверей или дистанционный запуск. Это может быть очень существенно для потребителя, и он может требовать вплоть до возврата уплаченной суммы», - заявил Павлов.
При этом в некоторых случаях потребитель вправе претендовать на сумму вплоть до текущей стоимости нового автомобиля.
«Требования простые, они предусмотрены законом. Либо устранение недостатка. Если он неустранимый, то можно требовать соразмерно уменьшение покупной цены, либо возврат оплаченной суммы. Причем он вправе требовать возврат не той суммы, по которой он ее покупал, а по той, сколько такой же новый автомобиль стоит сейчас», - подытожил глава «Общественной потребительской инициативы».
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал НСН о падении спроса на автомобили бизнес-класса, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- В Демократической республике Конго прошла акция «Бессмертный полк»
- СМИ сообщили подробности нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
- Ученые научили нейросеть «читать» мысли человека через МРТ
- Валерия Гергиева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Командование ВСУ приняло новые решения по обороне Артемовска
- Годовой план ввода недвижимости в Москве выполнен более, чем наполовину
- Tinder уйдет из России до конца июня
- «Роскосмос» анонсировал выход космонавтов на поверхность МКС ночью 4 мая
- Шойгу заявил, что за апрель украинские войска потеряли 430 единиц техники
- Умер модельер Валентин Юдашкин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru