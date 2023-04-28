«Правительство не слышит!»: В отрасли пожаловались на безразличие властей к проблемам ТЦ
Уходя из России, иностранные бренды забрали с собой многих покупателей и нанесли урон другим ретейлерам, сказал НСН Иван Федяков.
Российские власти не слышат требований владельцев торговых центров и ретейлеров разработать комплекс мер поддержки, дальнейшее игнорирование ситуации чревато негативными последствиями. Об этом НСН заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на IBC Real Estate сообщило, что в первом квартале 2023 года в России не было открыто ни одного качественного торгового центра. Отмечается, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию около 305 тысяч квадратных метров торговой недвижимости, однако крупнейшие объекты, которые планировались к вводу на этот год, уже перенесены на более поздние сроки. Федяков оценил сегодняшнее количество вакантных площадей в торговых центрах.
«Полагаю, что сегодня вакантно от 20% до 30% торговых площадей. Однако мы понимаем, что закрытие крупных иностранных компаний в России было связано вовсе не с экономическими причинами. Мало того — они унесли за собой шлейф покупателей и причинили достаточно серьезный ущерб другим ретейлерам. Хорошо, если торговый центр расположен в центре города и имеет большую развлекательную функцию. А если это IKEA или Mega где-нибудь в пригороде, сегодня многие потребители туда не доезжают», — сказал Федяков.
Собеседник НСН добавил, что ряд магазинов продолжает работать из-за жестких требований арендаторов к выполнению контрактов.
«Зачастую вынуждены работать даже убыточные магазины, поскольку за закрытие торговой точки придется заплатить гигантский штраф, иногда эквивалентный годовой стоимости арендной платы за магазин, а то и больше. Никто не думал, что мы окажемся в такой ситуации, как сейчас, все рассчитывали на рост и развитие. Прописывая драконовские меры в контрактах, никто не думал, что к ним придется когда-либо обращаться. К сожалению, пришлось», — констатировал гендиректор Infoline.
В заключение эксперт посетовал, что власти пытаются дистанцироваться от проблемы вместо того, чтобы ее решать.
«Руководство страны не слышит требований владельцев торговой недвижимости и ретейлеров разработать комплекс мер поддержки. Я не сторонник вмешательства государства в деятельность бизнеса, но сейчас, мне кажется, это вмешательство необходимо. Проблемы ретейлеров сегодня не связаны с рыночными причинами, они не вписываются в риски, которые традиционно закладываются стратегией компании. Подчеркну: нужно не только разработать, но и реализовать комплекс мер для поддержки отрасли. Пока что власти отмахиваются от нас, говорят, что есть более важные проблемы. Напомню, у нас задействовано в торговой деятельности порядка 15% населения России. Это самая “человекоемкая” отрасль российской экономики, закрывать на нее глаза неразумно и чревато негативными последствиями. Не говорю уже о том, что мы каждый день приходим в магазин в качестве потребителей», — подытожил он.
Ранее Федяков назвал главными проблемами торговых центров снижение уровня доходов россиян, ужесточение требований к безопасности и уход западных брендов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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