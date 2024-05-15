«Требуется гигиена»: Wylsacom рассказал, как защитить приватные фотографии в «облаке»

Блогер Wylsacom заявил НСН, что Apple и другие компании хранят личные данные пользователей даже после их удаления владельцем.

Apple и другие компании хранят личные данные пользователей даже после их удаления на случай сбоев, заявил блогер Wylsacom (Валентин Петухов) в беседе с НСН. Он отметил, что защитить фотографии и документы поможет гигиена паролей.

В iOS 17.5 из-за сбоя начали восстанавливаться старые фотографии, которые были удалены с устройства и из iCloud даже в 2010 году, сообщает портал 9to5Mac. Пользователи обвинили Apple в нарушении закона о защите персональных данных. По их мнению, компания хранит фотографии на серверах даже после удаления контента с устройства и из iCloud.

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«Это достаточно распространенная практика хранения данных, так как iCloud – это все те же сервера. Технически не только Apple так делает, это могло произойти и у Google. Какие-то базы данных хранятся на случай, если произойдут сбои. Почему-то обновленная версия iOS посчитала удаленные фотографии как те, которые нужно загрузить на устройство. Это неприятный прецедент для компании, доверия это не добавляет. Я думаю, что последствия будут давать о себе знать, в США начнутся коллективные иски, если будут доказаны негативные последствия неожиданных фотографий из прошлого. Компании придется объяснять, как так вышло», - рассказал он.

По его словам, защитить личные данные можно только путем защиты учетной записи в iCloud – для этого нужно чаще менять пароли и не вводить свои данные на чужих устройствах.

«Те люди, которые хранят личные фотографии исключительно на жестких дисках, не доверяя облачным сервисам, в данном случае оказались правы в своей паранойе. Но надо отметить, что доступа других лиц к подобным материалам нет. Все это хранится в зашифрованном виде, без доступа к учетной записи iCloud доступ к фотографиям не получить. В этом смысле не стоит бояться, что ваши фотографии могут удаленно посмотреть. Тут надо озаботиться защитой своей учетной записи – сложные пароли, двухфакторная идентификация, гигиена паролей, их периодическая смена. Не заходите в свои учетные записи с чужих устройств», - заключил собеседник НСН.

Ранее в ФСБ заявили, что спецслужбы США использовали тысячи телефонов Apple для разведывательной акции в РФ. Помимо российских пользователей, спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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