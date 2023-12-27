Травматолог назвал семь самых распространенных травм в Новый год

Удар копчика или спины, повреждение кистей, коленного и локтевого сустава, а также ожоги тела и взрывные повреждения пальцев являются самыми распространенными травмами, которые люди получают в новогодние каникулы, рассказал «Газете.ру» травматолог-ортопед Европейского медицинского центра, хирург Михаил Рязанцев.

Врач скорой помощи рассказал, что делать при происшествии с пиротехникой

«Новогодние праздники все проводят по-разному, но многие активности могут закончиться неприятностью: на катке можно упасть на кисть или удариться копчиком, в парке – поскользнуться и удариться спиной», – пояснил специалист.

Врач посоветовал не паниковать при получении травмы. При необходимости прикладывать холод к месту ушиба и принимать обезболивающее.

Еще один источник опасности в новогодние праздники – пиротехника. Нарушение техники безопасности или покупка фейерверка без сертификата может привести к травме. Наиболее распространенными являются взрывные повреждения пальцев рук или тела и ожоги.

Как ранее рассказал "Радиоточке НСН" заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов, в случае происшествия с пиротехникой не стоит протирать поврежденные участки льдом или снегом.

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ФОТО: RIAN
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