Травматолог назвал семь самых распространенных травм в Новый год

«Новогодние праздники все проводят по-разному, но многие активности могут закончиться неприятностью: на катке можно упасть на кисть или удариться копчиком, в парке – поскользнуться и удариться спиной», – пояснил специалист.

Врач посоветовал не паниковать при получении травмы. При необходимости прикладывать холод к месту ушиба и принимать обезболивающее.

Еще один источник опасности в новогодние праздники – пиротехника. Нарушение техники безопасности или покупка фейерверка без сертификата может привести к травме. Наиболее распространенными являются взрывные повреждения пальцев рук или тела и ожоги.

Как ранее рассказал "Радиоточке НСН" заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова Артем Хисамов, в случае происшествия с пиротехникой не стоит протирать поврежденные участки льдом или снегом.

