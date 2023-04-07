«Травка зеленеет, почки набухли»: Москвичам пообещали солнечные выходные
Москвичей ждет весенняя, практически предмайская погода, отметил в эфире НСН метеоролог Александр Шувалов.
В предстоящие выходные в Москве и области ожидается ясная и малооблачная погода, в центре города температура достигнет +14°C, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН.
Ранее в Москве был зафиксирован самый теплый день с начала года. В четверг, 6 апреля, столбик термометра на климатической и информационной метеостанции на ВДНХ показал 14,3°C. Александр Шувалов отметил, что похолоданий в Московском регионе до 13 апреля точно не будет.
«В субботу и воскресенье будет повторение того, что мы видим сегодня на улице. Это ясное небо, слабый ветер, температура ночью от 0… +3°C и слабоотрицательная по области – 0… -2°C. Дневная температура в центре города будет до +14°C. При малооблачной погоде и ясном небе осадки исключаются в полной мере. Думаю, что +13…+15°C будет 12 и 13 апреля. До 13 апреля включительно похолоданий нет. Хорошая, весенняя, практически предмайская погода. Травка уже зеленеет, почки набухли», - сказал Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в Москве в середине следующей недели будет майская погода. По его словам, температура ожидается на 4-6°C выше нормы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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