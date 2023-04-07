«Травка зеленеет, почки набухли»: Москвичам пообещали солнечные выходные

В предстоящие выходные в Москве и области ожидается ясная и малооблачная погода, в центре города температура достигнет +14°C, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН.

Ранее в Москве был зафиксирован самый теплый день с начала года. В четверг, 6 апреля, столбик термометра на климатической и информационной метеостанции на ВДНХ показал 14,3°C. Александр Шувалов отметил, что похолоданий в Московском регионе до 13 апреля точно не будет.