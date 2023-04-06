Самый тёплый день с начала года зафиксирован в Москве

Максимальная температура для 6 апреля за всё время инструментальных наблюдений составляет 19,3 °C. Этот абсолютный рекорд был зафиксирован в 2008 году. В целом, по оценке метеорологов, начало нынешнего апреля в столичном регионе оказалось в среднем 4 градуса теплее среднеклиматической нормы.

Апрель, в целом, прогнозируется динамичным в плане погоды. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

