Самый тёплый день с начала года зафиксирован в Москве
Самым тёплым днём нынешней весны стал сегодняшний четверг, 6 апреля в российской столице. Столбик термометра на реперной (опорной) климатической и информационной метеостанции, расположенной на ВДНХ, показал 14,3 °C.
Как уточняет метеобюро Москвы, такая отметка была зафиксирована около трёх часов дня. Предыдущий весенний максимум температуры воздуха в этом году был зарегистрирован 3 апреля.
Максимальная температура для 6 апреля за всё время инструментальных наблюдений составляет 19,3 °C. Этот абсолютный рекорд был зафиксирован в 2008 году. В целом, по оценке метеорологов, начало нынешнего апреля в столичном регионе оказалось в среднем 4 градуса теплее среднеклиматической нормы.
Апрель, в целом, прогнозируется динамичным в плане погоды. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru