Самый тёплый день с начала года зафиксирован в Москве

Самым тёплым днём нынешней весны стал сегодняшний четверг, 6 апреля в российской столице. Столбик термометра на реперной (опорной) климатической и информационной метеостанции, расположенной на ВДНХ, показал 14,3 °C.

Как уточняет метеобюро Москвы, такая отметка была зафиксирована около трёх часов дня. Предыдущий весенний максимум температуры воздуха в этом году был зарегистрирован 3 апреля.

Вильфанд пообещал москвичам теплую и солнечную погоду в выходные

Максимальная температура для 6 апреля за всё время инструментальных наблюдений составляет 19,3 °C. Этот абсолютный рекорд был зафиксирован в 2008 году. В целом, по оценке метеорологов, начало нынешнего апреля в столичном регионе оказалось в среднем 4 градуса теплее среднеклиматической нормы.

Апрель, в целом, прогнозируется динамичным в плане погоды. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ТеплоМоскваПогода

Горячие новости

Все новости

партнеры