Москалькова предложила направлять маткапитал на лечение онкобольных детей

Выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, она отметила, что её инициатива связана с «беспрецедентной русофобией», из-за которой российским детям отказывают в лечении.

Также она предложила разработать механизм выдачи кредитов на эти цели.

«Выдачи им беспроцентных или с минимальным процентом кредитов для дорогостоящих лекарств и дорогостоящих операций», - добавила Москалькова.

Ранее в Минздраве России заявили, что за счёт фонда «Круг добра» более тысячи детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) уже получают помощь, для 22 из них закуплен самый дорогой препарат в мире «Золгенсма», сообщает RT.

