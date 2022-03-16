Москалькова предложила направлять маткапитал на лечение онкобольных детей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила разрешить использовать средства материнского капитала для лечения тяжелобольных детей, в том числе, с онкологическими заболеваниями, сообщает РИА Новости.
Выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, она отметила, что её инициатива связана с «беспрецедентной русофобией», из-за которой российским детям отказывают в лечении.
Также она предложила разработать механизм выдачи кредитов на эти цели.
«Выдачи им беспроцентных или с минимальным процентом кредитов для дорогостоящих лекарств и дорогостоящих операций», - добавила Москалькова.
Ранее в Минздраве России заявили, что за счёт фонда «Круг добра» более тысячи детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) уже получают помощь, для 22 из них закуплен самый дорогой препарат в мире «Золгенсма», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru