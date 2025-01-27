«Лучше ледянки»: В Подмосковье призвали изъять тюбинги из свободной продажи
Необходимо разрешить кататься на «ватрушках» только на специализированных трассах, заявила НСН Ксения Мишонова.
Родители не осознают рисков катания детей на «ватрушках» на неподготовленных трассах, поскольку не знают печальной статистики, заявила в эфире НСН детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
Первый зампред комитета нижней палаты парламента по защите семьи Татьяна Буцкая ранее заявила РИА Новости, что в Госдуме работают над созданием ГОСТа по тюбингам из-за их травмоопасности. По ее словам, тюбинги, которые существуют сейчас, должны быть частью аттракциона «зимняя горка». Этот вид развлечения более надежный, ведь ватрушка летит по безопасной траектории, на пути ребенка нет никаких преград. Мишонова призвала изъять тюбинги из гражданского оборота.
«Эти ватрушки и тюбинги надо убрать из гражданского оборота и разрешать ими пользоваться только на специализированных трассах. Родители не знают печальную статистику гибели и травмирования детей на тюбингах и ватрушках. Видимо, ее надо озвучить. Родители не могут оценить все риски, когда дети скатываются с неподготовленных горок, попадают на дорожное полотно, врезаются в деревья и так далее. Столкновение в деревом – это иногда моментальная смерть. Ватрушки развивают очень большую скорость. Я считаю, что их нужно загнать в специально оборудованные трассы под жестким ГОСТом, который потом надо будет контролировать», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, ледянки безопаснее «ватрушек», поскольку ими можно управлять.
«Ватрушку невозможно остановить, невозможно изменить ее траекторию движения. Ледянки гораздо безопаснее, потому что ими можно управлять, их можно остановить. От ватрушек страдают и взрослые, и дети. Еще хуже, когда взрослый сажает с собой на ватрушку ребенка, который от удара вылетает, удержать его невозможно. Ребенок летит, и куда он попадет, и что он себе сломает в этот момент, очень сложно предсказать. Это история по всей стране, каждую зиму мы с этим сталкиваемся», - заключила Мишонова.
Ранее молодой человек погиб, катаясь на тюбинге, который был прицеплен к автомобилю в Башкирии, напоминает «Радиоточка НСН».
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