Студентка погибла, катаясь на тюбинге во время каникул в Казани

Студентка в Казани погибла в новогодние праздники, катаясь на ватрушке, привязанной к машине, сообщили в управлении МВД по Татарстану.

Трагедия произошла 8 января. Девушка на привязанном к автомобилю тюбинге на скорости врезалась в железный столб дорожного знака. Она скончалась на месте.

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За рулем находилась ее 22-летняя подруга. Против нее завели дело о нарушении ПДД, приведшем к смерти, вину она признала.

Ранее девушка получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге, привязанном к автомобилю в Красноярске, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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