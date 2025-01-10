Студентка погибла, катаясь на тюбинге во время каникул в Казани

Студентка в Казани погибла в новогодние праздники, катаясь на ватрушке, привязанной к машине, сообщили в управлении МВД по Татарстану.

Трагедия произошла 8 января. Девушка на привязанном к автомобилю тюбинге на скорости врезалась в железный столб дорожного знака. Она скончалась на месте.