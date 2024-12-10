СМИ: Девушка погибла, катаясь на тюбинге в Красноярске

Девушка получила смертельные травмы, катаясь на тюбинге, привязанном к автомобилю в Красноярске, сообщил Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла 9 декабря в проезде Вольный. Две девушки 17 и 20 лет попросили своего знакомого прицепить трос от тюбинга к автомобилю и покатать их. Однако в процессе тюбинг вынесло на встречную полосу, где он на скорости влетел в автомобиль Toyota Camry.