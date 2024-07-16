Трассу М-12 продлят от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году

Вице-премьер также отметил, что важно привести всю дорожную сеть РФ в порядок. По словам Хуснуллина, в этом году опережение в данной работе составляет 14%.

Президент России Владимир Путин открыл новый, последний участок трассы М-11 Москва — Петербург. На церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти российский лидер приехал за рулем «Лады-Ауры».

С открытием участка время в пути из Москвы в Санкт-Петербург сократится на 30–50 минут, заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что специалисты проделали большую работу с хорошим результатом, пишет RT.

