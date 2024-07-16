Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва-Петербург
Президент Владимир Путин прибыл на открытие последнего участка трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург в Тверской области. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства принял участие в церемонии открытия новых обходов Твери и Тольятти. Как отметил Путин, 60-километровую автостраду в объезд Твери вводят в эксплуатацию с опережением срока «почти на год».
«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят], на час где-то, на 50 минут. Это уже заметно», — заявил президент.
Российский лидер официально открыл участок дороги М-11, подчеркнув, что специалисты проделали большую работу с хорошим результатом, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru