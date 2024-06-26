Пятый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет готов в 2026 году
Строительство пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе закончат в 2026 году, на сегодняшний день идет перекладка коммуникаций, ведутся работы на путепроводе через железнодорожные пути и эстакады в районе улицы Поляны. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что заключительный пятый участок магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе возводится параллельно с четвертым. Всего будет построено 14 км дорог и 10 пешеходных переходов. Над путями МЦД-2 и на пересечении с Расторгуевским шоссе будут построены два путепровода. В районе улицы Поляны возведут эстакаду и тоннель.
Вместе с новым участком вырастет пропускная способность Симферопольского, Варшавского шоссе и МКАД. Это обеспечит комфортный выезд с Варшавского шоссе в сторону Киевского и Калужского шоссе. Кроме того, будет создана транспортная связь с Южно-Лыткаринской дорогой и строящимся южным участком МСД в районе Варшавского шоссе (ЮВХ-10).
Магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе обеспечивает поперечную связь между развивающимися районами ТиНАО. Ее протяженность по прямой составляет 22,5 км, а строительная длина – свыше 90 км. Три участка магистрали уже построены, еще два – возводятся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru