Трансплантолог из команды Каабака рассказала о ходе работы и господдержке

Глава отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак и его команда не так давно получили уведомления об увольнении. Как позже сообщил сам Каабак, это было простое недоразумение, потому что как только эта информация дошла до Минздрава в лице руководителя детского департамента Елены Николаевны Байбариной и главного трансплантолога Минздрава Сергея Владимировича Готье, они выразили громкое возмущение и запретили подобное закрытие. Тем не менее, их перевели в другой корпус, так как само недоразумение произошло по причине того, что тот корпус, в котором трансплантологи работали первоначально, закрыли для переоборудования под лечение коронавирусных больных.

Коллега Михаила Каабака, детский трансплантолог Надежда Бабенко в эфире НСН рассказала, как идёт работа их команды в новых условиях.

«У нас никак не изменился процесс работы в связи с коронавирусом. Наши пациенты как нуждались в нашей помощи, так до сих пор и нуждаются. Мы по-прежнему работаем на все субъекты федерации, и у нас всего хватает. Мы получаем полную поддержку и от администрации центра и от Минздрава России. Мы прекрасно понимаем, с какой проблемой столкнулся весь мир и наша страна, а потому спокойно приспособились к условиям в том корпусе, куда нас перевели», - сообщила Бабенко.

Сам Михаил Каабак также прокомментировал в беседе с НСН работу своего отделения в новом корпусе и сообщил, что из-за коронавируса пришлось отменить часть операций.

