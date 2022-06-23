Транскавказская магистраль закрыта из-за схода селя

Селевой поток сошел на 65-ом километре Транскавказской автомагистрали. После этого было запрещено движение всех видов транспорта на участке Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил юридический казус в формулировке вопроса референдума в Южной Осетии о присоединении к РФ.

