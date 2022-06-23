Транскавказская магистраль закрыта из-за схода селя
Соединяющая РФ и Южную Осетию Транскавказская магистраль закрыта после схода селя, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Северной Осетии.
Селевой поток сошел на 65-ом километре Транскавказской автомагистрали. После этого было запрещено движение всех видов транспорта на участке Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил юридический казус в формулировке вопроса референдума в Южной Осетии о присоединении к РФ.
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