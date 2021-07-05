На трассе Джубга - Сочи сошел сель

Сель сошел в районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга - Сочи в Туапсинском районе. Об этом сообщает ГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что движение на обеих полосах дороги перекрыто. По данным ГИБДД, сель сошел на 65 км + 850 метров.

Длина селя достигает 40 метров, высота составляет около 2 метров. "Перекрыто обе полосы движения", - цитирует ведомство ТАСС.

На место выехали сотрудники краевого УГИБДД.

