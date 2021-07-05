На трассе Джубга - Сочи сошел сель
5 июля 202120:59
Сель сошел в районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга - Сочи в Туапсинском районе. Об этом сообщает ГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Отмечается, что движение на обеих полосах дороги перекрыто. По данным ГИБДД, сель сошел на 65 км + 850 метров.
Длина селя достигает 40 метров, высота составляет около 2 метров. "Перекрыто обе полосы движения", - цитирует ведомство ТАСС.
На место выехали сотрудники краевого УГИБДД.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,6 млн+24 353 / сут.
Умерли
139 тыс.+654 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+14 540 / сут.
- Польский пилот назвал себя «королем» и не пустил украинцев на борт самолета
- В Крыму опровергли сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе полуострова
- «Дерут три шкуры». При въезде на Украину выстроились очереди
- Судмедэксперты установили причину смерти вратаря хоккейной сборной Латвии
- В РФПИ заявили об отсутствии новых побочных эффектов от использования «Спутника V»
- Разведывательный корабль ВМС Франции вошел в Японское море
- Австрия внесет Россию в красный список по коронавирусу
- Ростуризм: Со 106 российских туристов на Кубе сняли режим самоизоляции
- Болгария обязала туристов из РФ предъявлять ПЦР-тесты
- Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане
5 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru