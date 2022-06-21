В Кремле нашли ошибку в формулировке вопроса референдума в Южной Осетии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил юридический казус в формулировке вопроса референдума в Южной Осетии о присоединении к РФ, сообщает ряд СМИ.

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Он нашел эту ошибку в постановке вопроса об «объединении с Россией», так как, по его словам, Россия не может с кем-то объединиться, иначе возникнет новый энтитет.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы Южная Осетия присоединилась к России, но проводить внутрироссийский референдум по этому вопросу не нужно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКремльДмитрий ПесковЮжная ОсетияРеферендум
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