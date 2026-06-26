Казахстан не получал от России официальных запросов о поставках бензина

Казахстан не получал запросов от России о поставках бензина. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.

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«Официальных запросов с российской стороны у нас не было», - указал он.

По словам Аккенженова, в случае получения такого запроса Казахстан будет его рассматривать.

Ранее СМИ сообщили, что Москва и Астана якобы ведут переговоры о возможности импорта в Россию 50 тысяч тонн бензина Аи-92.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:БензинРоссияКазахстан

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