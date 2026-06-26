Казахстан не получал от России официальных запросов о поставках бензина
26 июня 202610:46
Юлия Савченко
Казахстан не получал запросов от России о поставках бензина. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, передает ТАСС.
«Официальных запросов с российской стороны у нас не было», - указал он.
По словам Аккенженова, в случае получения такого запроса Казахстан будет его рассматривать.
Ранее СМИ сообщили, что Москва и Астана якобы ведут переговоры о возможности импорта в Россию 50 тысяч тонн бензина Аи-92.
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