Умер бывший глава Вологодской области Вячеслав Позгалев
26 июня 202610:58
Юлия Савченко
Бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице экс-главы региона в соцсети «ВКонтакте».
В публикации указано, что Позгалев скончался в 21:00 25 июня. Причина смерти не уточняется.
Вячеслав Позгалев возглавлял Вологодскую область с 1996 по 2011 годы, он занимал пост губернатора четыре срока подряд. Позднее чиновник подал в отставку, в 2011-м его избрали депутатом Госдумы шестого созыва.
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