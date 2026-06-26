Умер бывший глава Вологодской области Вячеслав Позгалев

В публикации указано, что Позгалев скончался в 21:00 25 июня. Причина смерти не уточняется.

Вячеслав Позгалев возглавлял Вологодскую область с 1996 по 2011 годы, он занимал пост губернатора четыре срока подряд. Позднее чиновник подал в отставку, в 2011-м его избрали депутатом Госдумы шестого созыва.



