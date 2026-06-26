Мерц потребовал от России заморозить фронт ради переговоров по Украине
26 июня 202610:33
Юлия Савченко
Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от России заморозки линии фронта ради начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
На международной конференции по Украине в Гданьске политик заявил, что Москве посылают «четкое сообщение».
«Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта», —указал Мерц.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию снова могут ввести в заблуждение на переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины.
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