Мерц потребовал от России заморозить фронт ради переговоров по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от России заморозки линии фронта ради начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Путин: Москва готова к переговорам с Украиной на базе договоренностей 2022 года

На международной конференции по Украине в Гданьске политик заявил, что Москве посылают «четкое сообщение».

«Пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта», —указал Мерц.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию снова могут ввести в заблуждение на переговорах по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры