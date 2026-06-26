Эксперт заявила, что работник не может получить вместо отпуска денежную компенсацию
Работники не могут получить денежную компенсацию вместо ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 28 дней. Об этом рассказала руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова в беседе с РИА Новости.
Эксперт напомнила, что по закону оплачиваемый отпуск предусматривает выплату отпускных, размер которых зависит от среднедневного заработка.
«Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней работник не может, так как право на отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил», - указала Котлярова.
При этом дополнительный отпуск - часть ежегодного, превышающая 28 календарных дней, - может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению сотрудника. Однако такая замена не допускается для ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам или работникам в возрасте до 18 лет, дополнительного оплачиваемого отпуска занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.
Ранее Минтруд напомнил, что россияне могут взять отпуск за свой счет для подготовки к свадьбе, пишет 360.ru.
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