Эксперт заявила, что работник не может получить вместо отпуска денежную компенсацию

Работники не могут получить денежную компенсацию вместо ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 28 дней. Об этом рассказала руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова в беседе с РИА Новости.

Эксперт напомнила, что по закону оплачиваемый отпуск предусматривает выплату отпускных, размер которых зависит от среднедневного заработка.

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«Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней работник не может, так как право на отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил», - указала Котлярова.

При этом дополнительный отпуск - часть ежегодного, превышающая 28 календарных дней, - может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению сотрудника. Однако такая замена не допускается для ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам или работникам в возрасте до 18 лет, дополнительного оплачиваемого отпуска занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.

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ФОТО: РИА Новости
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