Эксперт заявила, что работник не может получить вместо отпуска денежную компенсацию

«Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней работник не может, так как право на отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил», - указала Котлярова.

При этом дополнительный отпуск - часть ежегодного, превышающая 28 календарных дней, - может быть заменена денежной компенсацией по письменному заявлению сотрудника. Однако такая замена не допускается для ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам или работникам в возрасте до 18 лет, дополнительного оплачиваемого отпуска занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.

Ранее Минтруд напомнил, что россияне могут взять отпуск за свой счет для подготовки к свадьбе, пишет 360.ru.

