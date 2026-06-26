Карлсон: Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для США
Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Весь этот конфликт — абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете, — это подталкиваете Россию к Китаю», — цитирует Карлсона РИА Новости.
Как отметил журналист, Трамп ясно видел, что для США «это катастрофа».
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты больше не являются нейтральным посредником в урегулировании украинского конфликта, пишет 360.ru.
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