Карлсон: Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для США

Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

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«Весь этот конфликт — абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете, — это подталкиваете Россию к Китаю», — цитирует Карлсона РИА Новости.

Как отметил журналист, Трамп ясно видел, что для США «это катастрофа».

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты больше не являются нейтральным посредником в урегулировании украинского конфликта, пишет 360.ru.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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