Карлсон: Трамп считает конфликт на Украине катастрофой для США

«Весь этот конфликт — абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете, — это подталкиваете Россию к Китаю», — цитирует Карлсона РИА Новости.

Как отметил журналист, Трамп ясно видел, что для США «это катастрофа».

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты больше не являются нейтральным посредником в урегулировании украинского конфликта, пишет 360.ru.

