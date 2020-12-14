Трамп сообщил о первой прививке от COVID-19, сделанной в США

Глава государства поздравил страну и мир с этим событием, однако не сообщил никаких подробностей.

Ранее американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) разрешило применение в США вакцины Pfizer и BioNTech. Трамп объявил о старте вакцинации, заявив, что первая прививка в стране будет сделана менее чем через сутки.

В минувшее воскресенье Дональд Трамп, переболевший COVID-19 в октябре, заявил, что не планирует делать прививку. Президент также написал в Twitter, что сотрудники Белого дома не должны получить вакцину в приоритетном порядке, если нет особой необходимости в этом.

