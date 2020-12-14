Трамп пока не планирует делать прививку от коронавируса
Президент США Дональд Трамп пока не планирует делать прививку от коронавируса, передает ТАСС.
Трамп, который ранее переболел COVID-19, написал на своей странице в Twitter в воскресенье, что пока не планирует делать прививку от коронавируса.
Он считает, что работающие в Белом доме люди могут получить вакцину в рамках общей программы вакцинации.
Неделю назад Трамп объявил о намерении подписать указ, согласно которому вакцину от COVID-19 американские граждане получат раньше, чем начнется экспорт препарата в другие страны.
Ранее в начале октября Трамп переболел коронавирусом, его лечили коктейлем из антител в медцентре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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