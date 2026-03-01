Трамп: Операция «Эпическая ярость» против Ирана опережает график

По словам Трампа, удар был нанесён опираясь на данные разведки, согласно которым Иран находился всего в двух неделях от получения ядерного оружия.

В ходе операции, начавшейся 28 февраля, были уничтожены ключевые объекты иранской военной инфраструктуры, включая баллистические ракеты, ядерные объекты и флот. Особое внимание Трамп уделил руководству страны. По его утверждению, в результате ударов ликвидированы 48 высокопоставленных иранских лидеров и генералов.

Президент также прокомментировал возможные глобальные последствия эскалации. Он заявил, что его совершенно не беспокоит перспектива мирового топливного кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее власти Ирана подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

