Трамп: Операция «Эпическая ярость» против Ирана опережает график
Президент США Дональд Трамп заявил, что совместная американо-израильская военная операция «Эпическая ярость» против Ирана проходит успешно и значительно опережает запланированные сроки. Об этом он заявил в эфире Fox News.
По словам Трампа, удар был нанесён опираясь на данные разведки, согласно которым Иран находился всего в двух неделях от получения ядерного оружия.
В ходе операции, начавшейся 28 февраля, были уничтожены ключевые объекты иранской военной инфраструктуры, включая баллистические ракеты, ядерные объекты и флот. Особое внимание Трамп уделил руководству страны. По его утверждению, в результате ударов ликвидированы 48 высокопоставленных иранских лидеров и генералов.
Президент также прокомментировал возможные глобальные последствия эскалации. Он заявил, что его совершенно не беспокоит перспектива мирового топливного кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее власти Ирана подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
