В США опровергли информацию об ударе Ирана по авианосцу

В официальном сообщении пресс-службы CENTCOM, опубликованном в социальной сети X, подчёркивается, что авианосец не получил никаких повреждений. Ракеты, выпущенные Ираном, даже не приблизились к цели.

При этом в CENTCOM отметили, что USS Abraham Lincoln продолжает штатно выполнять боевые задачи, а с его палубы регулярно поднимаются самолёты в рамках текущей операции против Ирана.

Ранее в CENTCOM сообщили гибели трех и ранении пяти американских военнослужащих в ходе операции против Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

