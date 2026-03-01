В США опровергли информацию об ударе Ирана по авианосцу
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опровергло заявления Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана о якобы успешном поражении американского авианосца USS Abraham Lincoln баллистическими ракетами, назвав их ложью.
В официальном сообщении пресс-службы CENTCOM, опубликованном в социальной сети X, подчёркивается, что авианосец не получил никаких повреждений. Ракеты, выпущенные Ираном, даже не приблизились к цели.
При этом в CENTCOM отметили, что USS Abraham Lincoln продолжает штатно выполнять боевые задачи, а с его палубы регулярно поднимаются самолёты в рамках текущей операции против Ирана.
Ранее в CENTCOM сообщили гибели трех и ранении пяти американских военнослужащих в ходе операции против Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
