АТОР: Около 20 тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за массовых отмен рейсов

По информации АТОР, у большинства из них оплаченный отдых уже завершился, однако вернуться домой они пока не могут.

Ситуация возникла из-за временного закрытия части воздушного пространства в регионе на фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке. По данным на утро 1 марта было отменено более 60 рейсов между Россией и странами Персидского залива.

АТОР настоятельно просит туристов оставаться на постоянной связи со своим туроператором и авиакомпанией, оперативно сообщать актуальное место нахождения и внимательно отслеживать все поступающие уведомления - от отелей, принимающей стороны и перевозчиков.

Власти ОАЭ заявили, что возьмут на себя расходы по размещению, питанию и оказанию минимальной помощи застрявшим пассажирам, включая российских туристов, на период вынужденной задержки.

Ранее в АТОР заявили, что около 8 тысяч туристов не могут вернуться в РФ из-за закрытия неба, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

