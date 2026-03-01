КСИР: 560 военнослужащих США убиты и ранены при ударах Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о тяжёлых потерях среди американских военнослужащих в результате ответных ударов по базам США на Ближнем Востоке. По данным иранского агентства Fars, общее число погибших и раненых военнослужащих Соединённых Штатов достигло 560 человек.

CENTCOM: Трое американских военных погибли в ходе операции против Ирана

В заявлении КСИР, распространённом через иранские СМИ, подчёркивается, что ракетные и беспилотные атаки были нанесены по нескольким ключевым военным объектам, включая базы в странах Персидского залива.

Кроме того, КСИР сообщил об успешных операциях против морских целей. По утверждению Корпуса, его силы поразили три танкера, принадлежавших или связанные с Соединёнными Штатами и Великобританией, в акватории Персидского залива и Ормузского пролива.

Ранее в CENTCOM сообщили гибели трех и ранении пяти американских военнослужащих в ходе операции против Ирана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияВоенныеСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры