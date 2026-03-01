Трамп: Новое руководство Ирана запросило переговоры с США

Трамп отметил, что он дал на это согласие.

«Они хотят говорить, и я согласился на разговор», - сказал Трамп, добавив, что «им следовало сделать это раньше».

Президент подчеркнул, что инициатива исходила именно от нового руководства Ирана. Трамп считает, что такой шаг с их стороны запоздал - переговоры могли бы предотвратить эскалацию гораздо раньше.

Ранее Трамп заявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана опережает график, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».