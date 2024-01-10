«Зона сплошного заражения»: Южная Корея в случае войны повторит судьбу Чернобыля
Кореевед Александр Жебин в эфире НСН напомнил, что на сравнимой с Ростовской областью территории Южной Кореи сегодня работают 25 атомных реакторов.
Южнокорейским политикам следует вести себя сдержаннее с соседями из КНДР – в случае войны юг полуострова повторит судьбу Чернобыля, учитывая количество расположенных там атомных реакторов, химических и перерабатывающих заводов, заявил НСН глава Центр корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.
Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в случае попытки Сеула использовать военную силу Пхеньян в ответ пустит в ход весь свой арсенал, чтобы полностью уничтожить соседа. Он охарактеризовал соседнее государство как «самое враждебное для КНДР», которое 80 лет «цеплялось только за злобную конфронтацию.
«Южная Корея очень уязвима в военном плане. Ее территория примерно равная территории Ростовской области. И на этой территории работают 25 атомных реакторов. Представим, что пятая часть будет разрушена даже обычными снарядами или бомбами – это пять «Чернобылей» на такой территории. Кроме того, там очень развита нефтехимическая промышленность – в случае крупномасштабного конфликта даже при применении обычных вооружений территория Южной Кореи станет зоной сплошного радиоактивного и химического заражения, даже без оружия массового заражения. Политики, которые делают подобные заявления, похоже, не задумываются о возможных последствиях своих слов», - сказал Жебин.
Кореевед считает, что риторика северокорейского лидера в адрес соседей носит исключительно защитный характер, и она является следствием военных маневров и заявлений южнокорейских политиков.
«Я не думаю, что Ким Чен Ын собирается нападать на Южную Корею, особенно с учетом того, что там находятся почти 30 тысяч американских войск, и это значило бы прямое военное столкновение с США. Такое вряд ли КНДР готова себе позволить. Но с учетом усилившихся военных приготовлений в Южной Корее, куда стали заходить атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, и прилетать стратегические бомбардировщики США, Северная Корея вынуждена реагировать. Южная Корея оснащена новейшими американскими вооружениями, вынашиваются планы «обезглавливающего» удара по КНДР, они отрабатываются на практике в ходе военных учений. Все это заставляет Пхеньян вновь и вновь предупреждать «горячие головы» в Сеуле, что КНДР готова защищаться, у нее есть силы, решимость и, главное, средства, для этого. Вот смысл высказывания Ким Чен Ына. А речи о том, что КНДР чуть ли не завтра нападет на юг, сегодня речи не идет», - отметил политолог.
Конфликт может вспыхнуть из-за малейшего повода, и в этой истории провокатором зачастую выступает Сеул, уверен Жебин.
«В Корее война очень опасна. Рядом находятся Россия, Китай… Ведь конфликт может быть спровоцирован из какой-то маленькой перестрелки, когда какой-то полевой командир на линии фронта применит излишние средства, другая сторона будет вынуждена отвечать, и начнется эскалация. Я считаю, что ее провоцирует Южная Корея. Президент страны Юн Сок Ёль недавно при посещении армейских подразделений заявил, как бы приглашая к такому сценарию, что если начнется какая-то «провокация» со стороны КНДР, то надо отвечать, а потом уже докладывать. То есть не спрашивайте меня, а сразу ввязывайтесь в бой. Это очень опасная позиция, которая может привести к неконтролируемой эскалации. Южнокорейцы, по-моему, утратили чувство реальности. Они, видимо, рассчитывают, что Северная Корея не применит ядерное оружие, но Ким Чен Ын в своем недавнем выступлении на военном заводе дал понять им, что оно может быть использовано». – подытожил он.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал невозможным объединение Корейского полуострова. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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