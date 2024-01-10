«Зона сплошного заражения»: Южная Корея в случае войны повторит судьбу Чернобыля

Южнокорейским политикам следует вести себя сдержаннее с соседями из КНДР – в случае войны юг полуострова повторит судьбу Чернобыля, учитывая количество расположенных там атомных реакторов, химических и перерабатывающих заводов, заявил НСН глава Центр корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в случае попытки Сеула использовать военную силу Пхеньян в ответ пустит в ход весь свой арсенал, чтобы полностью уничтожить соседа. Он охарактеризовал соседнее государство как «самое враждебное для КНДР», которое 80 лет «цеплялось только за злобную конфронтацию.