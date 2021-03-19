Мало украли. Политолог о хищении 10 миллиардов рублей в энергетике

Политолог Марат Баширов в эфире НСН назвал сумму хищения «не такой уж и большой», так как деньги пропадали в течение 15 лет.

Полиция сегодня задержала 11 подозреваемых по делу о хищении более десяти миллиардов рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети». По версии следствия, подозреваемые использовали оборотные средства энергосбытовых компаний для финансирования сторонних финансовых операций и фирм, для этого они привлекали кредиты Мосуралбанка, которые затем погашались из оборотных средств энергокомпаний. При этом у них копилась задолженность перед поставщиками энергии, а инвестиционные программы по обновлению оборудования не выполнялись.

Политолог Марат Баширов в эфире НСН назвал сумму хищения «не такой уж и большой», так как деньги пропадали в течение 15 лет.

Задержаны 11 подозреваемых по делу о хищении более 10 млрд рублей у энергетиков

«Менеджеры работали в энергосбытовых компаниях в разные годы и проводили махинации с фиксацией объема потребления, который якобы закупала группа потребителей. Эти деньги терялись у компании «Россети». Задержанные создали межрегиональную организацию, которая фиксировала объемы потребления. То есть они придумывали объемы, получали за них деньги, то есть это кража денег. Но для рынка электроэнергии в России 10 млрд рублей за 15 лет – это не такая большая сумма, ведь годовые объемы продаж электроэнергии в России измеряются сотнями миллиардов рублей. Так что никаких громких отставок чиновников из-за этого дела не будет. В общем, это достаточно традиционная история. Такие сюжеты периодически возникают», - сказал он.

Напомним, что в феврале в Москве задержали гендиректора ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) Надежду Пинигину, ее подозревали в «экономических преступлениях». Компания ТГК-2 обеспечивает теплом и электроэнергией Северо-Западный и Центральный федеральный округ.

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ФОТО: РИА Новости / А. Лобов
ТЕГИ:МВДМошенникиМошенничествоЭлектроэнергия
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