Мало украли. Политолог о хищении 10 миллиардов рублей в энергетике

Полиция сегодня задержала 11 подозреваемых по делу о хищении более десяти миллиардов рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети». По версии следствия, подозреваемые использовали оборотные средства энергосбытовых компаний для финансирования сторонних финансовых операций и фирм, для этого они привлекали кредиты Мосуралбанка, которые затем погашались из оборотных средств энергокомпаний. При этом у них копилась задолженность перед поставщиками энергии, а инвестиционные программы по обновлению оборудования не выполнялись.

Политолог Марат Баширов в эфире НСН назвал сумму хищения «не такой уж и большой», так как деньги пропадали в течение 15 лет.