Задержаны 11 подозреваемых по делу о хищении более 10 млрд рублей у энергетиков
Полиция задержала 11 подозреваемых по делу о хищении более 10 млрд рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети», передает РИА Новости.
Задержанные – бывшие руководители пяти региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт» и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев.
По версии следствия, подозреваемые использовали оборотные средства энергосбытовых компаний для финансирования сторонних финансовых операций и фирм, для этого они привлекали кредиты Мосуралбанка, которые затем погашались из оборотных средств энергокомпаний. При этом у них копилась задолженность перед поставщиками энергии, а инвестиционные программы по обновлению оборудования не выполнялись.
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