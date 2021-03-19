Задержаны 11 подозреваемых по делу о хищении более 10 млрд рублей у энергетиков

Полиция задержала 11 подозреваемых по делу о хищении более 10 млрд рублей у производителей электроэнергии и сетевых компаний, входящих в ПАО «Россети», передает РИА Новости.

Задержанные – бывшие руководители пяти региональных энергосбытовых компаний ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт» и бывший управляющий АКБ "Мосуралбанк" Николай Корнеев.

По версии следствия, подозреваемые использовали оборотные средства энергосбытовых компаний для финансирования сторонних финансовых операций и фирм, для этого они привлекали кредиты Мосуралбанка, которые затем погашались из оборотных средств энергокомпаний. При этом у них копилась задолженность перед поставщиками энергии, а инвестиционные программы по обновлению оборудования не выполнялись.

