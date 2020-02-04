Товары с сюрпризом. В пресс-центре НСН обсудят инициативу по запрету посылок из Китая

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?».

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с просьбой приостановить доставку в РФ интернет-посылок из китайских интернет-магазинов.

Парламентарий заявил, что активная интернет-торговля приводит к неконтролируемому бактериологическому обмену между Россией и Китаем, в результате чего миллионы россиян рискуют подхватить стремительно распространяющийся по миру коронавирус 2019-nCoV. В Госдуме отметили, что мораторий должен действовать до нормализации обстановки в КНР.