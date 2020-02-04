Товары с сюрпризом. В пресс-центре НСН обсудят инициативу по запрету посылок из Китая
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Товары с сюрпризом: Запретят ли в России посылки из Китая?».
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с просьбой приостановить доставку в РФ интернет-посылок из китайских интернет-магазинов.
Парламентарий заявил, что активная интернет-торговля приводит к неконтролируемому бактериологическому обмену между Россией и Китаем, в результате чего миллионы россиян рискуют подхватить стремительно распространяющийся по миру коронавирус 2019-nCoV. В Госдуме отметили, что мораторий должен действовать до нормализации обстановки в КНР.
Тем временем число погибших от вируса в Китае уже превысило 400 человек, заболевших - более 20 тысяч. В других странах выявлено 150 больных короновирусом, один человек скончался. В России болезнь официально диагностирована у двух человек – оба граждане Китая.
К беседе в пресс-центре НСН приглашены:
· Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов;
· Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
· Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский.
Участники пресс-конференции дадут ответы на вопрос – опасны ли посылки из Китая; какими должны быть мера предосторожности и, какие площадки первыми попадут под запрет; как остановка интернет-торговли из Китая скажется на экономике и крупных производителях техники.
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