Товары для домашних животных подорожали в среднем на 13%
За шесть месяцев текущего года средний чек покупки зоотоваров составил 807 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте аналитического ресурса «Чек индекс».
Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 13%. Количество покупок, напротив, снизилось на 2%.
Отмечается, что самыми покупаемыми товарами для животных стали: наполнители, корм, игрушки и инвентарь для ухода за питомцем. Больше всего товаров россияне покупают для собак, кошек, птиц и рыб.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с НСН отметил, что владельцы собак чаще приходят к ветврачу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru