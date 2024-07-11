Товары для домашних животных подорожали в среднем на 13%

Согласно данным, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года рост составил 13%. Количество покупок, напротив, снизилось на 2%.

Отмечается, что самыми покупаемыми товарами для животных стали: наполнители, корм, игрушки и инвентарь для ухода за питомцем. Больше всего товаров россияне покупают для собак, кошек, птиц и рыб.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с НСН отметил, что владельцы собак чаще приходят к ветврачу, передает «Радиоточка НСН».

