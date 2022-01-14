«Тотальный диктант» снова получил президентскую поддержку

Ежегодное образовательное мероприятие «Тотальный диктант» вновь получило поддержку Фонда президентских грантов в примерном размере 20 миллионов рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что средства будут направлены на проведение акции в 2023 году.

Последние несколько лет она частично финансировалась Фондом президентских грантов. Так, в 2020 году на ее проведение было выделено 21,3 миллиона рублей.

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В 2021 году в гранте было отказано. Тогда организатор мероприятия Ольга Ребковец объясняла это «политическим решением», вызванным участием в проекте писателя Дмитрия Глуховского, который постоянно критикует власть. Организаторы вынуждены были привлечь средства спонсоров и краудфандинга. При этом теперь она утверждает, что новое решение фонда доказывает, что диктант не относится к числу «гонимых и заблокированных» проектов и «никаких репрессий и опасений нет».

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Ольга Ребковец подчеркнула, что для получения поддержки со стороны государства нужно соответствовать «повестке властей».

«Тотальный диктант» — всемирная просветительская акция, направленная на «популяризацию грамотности и русского языка». Впервые она была проведена в 2004 году. Участники пишут его от руки, сдают свои работы и получают оценки с указанием ошибок.

Ранее RT сообщал, что в 2021 году в мероприятии приняли участие более 670 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФинансированиеПрезидентТотальный Диктант
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